هكذا رد الدويري على مقاوم قسامي صرخ باسمه

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رد الخبير العسكري الاستراتيجي الأردني اللواء فايز الدويري على مقاوم قسامي صرخ باسمه لحظة استهدافه لقوة صهيونية متحصنة في منزل بمنطقة جحر الديك بغزة.



وقال الدويري عبر حسابه بمنصة (X): " أرفع رأسي وأشمخ وربما تكون أجمل لحظات حياتي حين سمعت المقاوم ينادي باسمي".



وأضاف: " إنها لحظات الشرف التي أعلم أن المقاومين يتابعون ويثنون على ما أقدمه من جهد بسيط بل ولا يذكر أمام أصحاب الفعل".

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