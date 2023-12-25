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الإثنين، 25-12-2023 06:15 م

هكذا رد الدويري على مقاوم قسامي صرخ باسمه

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  رد الخبير العسكري الاستراتيجي الأردني اللواء فايز الدويري على مقاوم قسامي صرخ باسمه لحظة استهدافه لقوة صهيونية متحصنة في منزل بمنطقة جحر الديك بغزة.

وقال الدويري عبر حسابه بمنصة (X): " أرفع رأسي وأشمخ وربما تكون أجمل لحظات حياتي حين سمعت المقاوم ينادي باسمي".

وأضاف: " إنها لحظات الشرف التي أعلم أن المقاومين يتابعون ويثنون على ما أقدمه من جهد بسيط بل ولا يذكر أمام أصحاب الفعل".

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