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الأربعاء، 05-04-2023 03:30 ص

الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في الاقصى

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الوكيل الاخباري - حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، والتي ستؤدي إلى انفجار كبير.

وقال أبو ردينة في بيان اليوم الاربعاء، إن ما يقوم به الاحتلال من مساس بالمقدسات، كما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والتي ستشعل الحرائق في المنطقة.

وأضاف: "نحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور، وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع".

وأشار ابو ردينة إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن مقدساته وأرضه، مؤكدا أن إسرائيل مخطئة باستهتارها بقدرة وعزيمة شعب فلسطين في الصمود.

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