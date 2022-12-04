الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إننا "سنوسع نطاق المقاومة الشعبية السلمية"، مؤكدا التحرك على الصعيد الدولي لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ووقف عدوانها، ومن أجل محاسبتها على جرائمها وخرقها للقانون الدولي.

اضافة اعلان



جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين، بحفل إعلان نتائج الفائزين في شهادة التكريم الوطنية للدبلوماسية الأكاديمية المناصرة للحقوق الفلسطينية، الذي تنظمه اليوم الأحد، "الحملة الأكاديمية الدولية المناهضة للاحتلال والأبارتهايد"، في مسرح بلدية رام الله، بالتزامن مع عقده في جامعة الأزهر بغزة.



وأشار إلى أن إنتاج المعرفة الإنسانية، عنصر أساس في صناعة وتوجيه الرأي العام الإنساني، من أجل أن ينتصر للحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج المقاومة السلمية التي ننتهجها.



وأضاف عباس، "ما تقومون به من جهد، بالشراكة مع مؤسسات فلسطينية بارزة، هو تأكيد عملي على أهمية القوة الناعمة في حماية الحق والعدل والسلام، وفي دعم المشروع الوطني الفلسطيني المتمسك بالسلام العادل والشامل".

صفا