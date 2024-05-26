وفاة و 10 إصابات بحوادث سير متفرقة في المملكة

الوكيل الاخباري-

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قال مندوب إدارة السير الرائد عبد المجيد زيدان إن مجموعات السير المنتشرة على كافة الطرق الرئيسية والفرعية تعاملت مع بعض الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف الرائد عبد المجيد زيدان خلال التقرير المروري عبر "إذاعة الأمن العام" انه تم التعامل مع حادث تدهور وتصادم مركبتين عند المنطقة الصناعية ضمن اختصاص مديرية شرطة الرمثا، نتج عن الحادث وفاة و إصابتين.وبين أنه تم التعامل مع حادث صدم مركبة بشاخصة ارشادية وشجرة ضمن اختصاص مديرية شرطة جنوب عمان أدى إلى انقلاب المركبة نتج عن الحادث إصابتين و علل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.واشار إلى أنه تم التعامل مع صدم مركبة بكندرين الشارع وانقلابها ضمن اختصاص جنوب عمان مركز امن الزهور، نتج عن الحادث إصابتين وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ أيضا .وقال إنه تم التعامل مع حادث صدم بين 3 مركبات و انقلاب إحداها ، ضمن اختصاص منطقة الرصيفة نتج عنه 4 أصابات ، وعلل سبب الحادث أيضا بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .وأشار إلى أنه تم التعامل الفوري خلال الفترة الصباحية مع بعض العوائق أبرزها، التعامل مع تعطل 3 مركبات وتم رفعها من خلال مجموعات السير المنتشرة في الميدان ، دون أن يكون لها أي اثر على انسيابية حركة السير .ودعــا السائقين إلى تجنب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ لما لها من اثر كبير في وقوع الحوادث.