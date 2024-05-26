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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 26-05-2024 09:57 ص

الهند.. مقتل 7 رضع بحريق في مركز لرعاية الأطفال

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الوكيل الاخباري- لقي 7 رضع مصرعهم مساء السبت إثر بحريق في مركز لرعاية الأطفال في العاصمة الهندية نيودلهي.

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وقال أتول جارغ، ضابط الإطفاء، إن رجال الإنقاذ نقلوا 12 طفلا حديث الولادة من المركز الواقع في منطقة فيفيك فيهار شرق دلهي، إلى مستشفى قريب، لكن 5 منهم ماتوا بسبب استنشاق الدخان.

وأشار سوريش كومار، رجل إطفاء آخر، إلى أنه تم إخماد الحريق في الطابق الأول من المركز خلال نحو ساعة. 

وفي وقت سابق من السبت، لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم في حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي مزدحمة بمدينة راجكوت في ولاية غوجارات غربي الهند.

والحرائق شائعة في الهند، حيث ينتهك عمال البناء والسكان في كثير من الأحيان قوانين البناء وقواعد السلامة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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