أول تعليق من الاحتلال على أسر عدد من جنوده في جباليا

الوكيل الاخباري - علق جيش الاحتلال على إعلان "كتائب القسام" أسر عدد من جنوده إثر كمين داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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ونفى الناطق باسم جيش الاحتلال وقوع جنود إسرائيليين في الأسر.



وأعلنت كتائب القسام عن تمكنها من أسر جنود للاحتلال في كمين داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا السبت، في إطار عملية مركبة.



وأكد أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، تمكن مقاتليهم من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في قطاع غزة.



وقال أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إن مقاتلي القسام "نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا".



وأضاف أن مقاتلي القسام "أوقعوا هذه القوة في كمين داخل النفق وعند مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفرادها من المسافة صفر".



وأوضح أبو عبيدة، أنه عندما حضرت قوة إسناد تمت مهاجمتها بعبوات ناسفة.



وأكد أنهم "أوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها".



