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الأحد، 26-05-2024 09:47 ص

السلطات السعودية تتخذ قرارا عاجلا بعد حالات التسمم الغذائي

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الوكيل الاخباري- أغلقت السطات السعودية أمس السبت إحدى المنشآت التجارية في منطقة حفر الباطن بعد رصد حالات تسمم غذائي.

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وقالت أمانة حفر الباطن في بيان نشرته على صفحتها بمنصة "إكس": "رصدت أمانة حفر الباطن أمس السبت 17 ذو القعدة 1445هـ الموافق 25 مايو 2024م بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية".

وتابعت: "وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن، التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب وإغلاق المنشأة احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.."

وأضافت: "وما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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