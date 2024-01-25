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الخميس، 25-01-2024 10:05 م

السفير الفلسطيني بلندن: مواقف الأردن واضحة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - أكد السفير الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن، الدكتور حسام زملط، أن مواقف الأردن التي يقودها جلالة الملك واضحة وراسخة وليست جديدة تجاه القضية الفلسطينية.

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وأضاف خلال جلسة نقاشية على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي التي تنظمه "منصة لحظات إبداع"، وأدارها الإعلامي اللبناني نيشان دير هاروتيونيان، أن التحركات الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك وحراك الشارع الأردني النابض أكبر دليل راسخ على أن الأردن وفلسطين يمثلون وحدة حال.

 

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