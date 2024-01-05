اسكتلندا: من العار رفض حكومة بريطانيا وقف النار بغزة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، الجمعة، إنه من العار أن ترفض الحكومة البريطانية مرارا وتكرار دعوات إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.



وذكر بيان صادر عن يوسف أن الحكومة البريطانية تعتبر "حليفا موثوقا" للحكومة الإسرائيلية.



ودعا الحكومة البريطانية إلى استخدام نفوذها لمطالبة "إسرائيل" بوضع حد لهجماتها العشوائية التي تسببت في استشهاد آلاف الأطفال بغزة.

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