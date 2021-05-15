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السبت، 15-05-2021 06:56 م

الشبان ينفذون قرارهم ،، رفع العلم الفلسطيني في حي الشيخ جراح

حي-الشيخ-جراح


الوكيل الإخباري - أنس عشا - في خطوة عادة ما يمنعها الإحتلال في جميع الأراضي المحتلة بحربي الـ "48" والـ "67"، رفع الشبان العلم الفلسطيني في حي الشيخ جراح في العاصمة الفلسطينية المحتلة، ولكن دون أن يتمكن الإحتلال من منعهم.

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وقام الشبان بتعليق العلم على أسلاك خطوط الكهرباء، حيث يحاول الجنود إسقاطه منذ ساعات طويلة ولكنهم يعجزون عن ذلك حتى لحظة كتابة الخبر، مما استفزهم لإقتاحم المنازل والضرب عشوائيا وتكسير الممتلكات الخاصة والعامة.

 

 

وكانت الأيام الماضية قد شهدت اعتقال عشرات الفلسطينيين والفلسطينيات في القدس وبقية مدن الداخل الفلسطيني، وذلك بسبب رفعهم للعلم، وحتى أن جنود الكيان أعادوا اقتحام الأقصى في أحد الأوقات بسبب رفع العلم في ساحة باب العامود .

 




 

 


 

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