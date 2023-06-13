الشرطة الفلسطينية تباشر بإجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة فتاة في قلقيلية

الوكيل الاخباري - باشرت الشرطة الفلسطينية بإجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر (19 عاما) من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.

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وقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبناء على اشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وصول جثة تعود لفتاة من بلدة كفر ثلث الى مستشفى درويش نزال الحكومي، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية والتحقيقات، ومركز شرطة كفر ثلث الى المكان، وباشرت إجراءات البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.



وأكد العقيد ارزيقات، انه تم ابلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.



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