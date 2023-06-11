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الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في قلقيلية

الأحد، 11-06-2023 03:40 م

الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في قلقيلية

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الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سورا يحيط بأرض زراعية في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وأفاد عضو المجلس القروي عبد الكريم أيوب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت سورا إسمنتيا طوله 100 متر، وارتفاعه ما يقارب المترين، يحيط بأرض زراعية مساحتها دونم، تعود للمواطن الفلسطيني عبد الرحيم الشيخ، وذلك بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج".

وأضاف أيوب أن قوات الاحتلال أوقفت عمل جرافة تابعة للمجلس القروي، تقوم باستصلاح أرض زراعية، وإنشاء خط مياه بمنطقة يطلق عليها اسم "نجارة"، وذلك بحجة عدم الحصول على الترخيص.

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وفا

 




 

 


 

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