الشرطة الفلسطينية تقبض على أحد أبرز تجار المخدرات في جنين

الوكيل الإخباري - قبضت الشرطة الفلسطينية ، اليوم الأحد، على أحد أبرز تجار المخدرات في مدينة جنين، وبحوزته قرابة نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة.

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وذكرت الشرطة، في بيان، "... بعد ورود معلومات للفرع عن حيازة أحدهم لمواد مخدرة في منزله، وهو من أصحاب السوابق بالاتجار بهذه المواد، تحركت على الفور قوة من الفرع وبمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني الفلسطيني لمكان تواجده بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة حسب الأصول، وتم القبض على المشتبه فيه، وضبطت بحوزته 445.4 غم من مادة يشتبه انها مخدرة من نوع القنب الهندي المصنع، وحبوب الكستازي.



وأشارت إلى أنها تحفظت على المشتبه فيه، والتحرز على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا.



وفا

