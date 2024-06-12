الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الصحة العالمية: وفاة 28 طفل في غزة نتيجة سوء التغذية

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الأربعاء، 12-06-2024 10:27 م

الصحة العالمية: وفاة 28 طفل في غزة نتيجة سوء التغذية

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة جرى علاجهم من سوء التغذية الحاد، من بينهم 1600 يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما توفي 28 منهم.

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وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الأربعاء، أن نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي شنتها إسرائيل، تواجه مستوى كارثيا من نقص الغذاء وظروفا قريبة من المجاعة، مشيرا إلى أنه رغم المعلومات التي تفيد بزيادة عمليات تسليم المواد الغذائية، لا دليل في الوقت الحاضر على أن الذين هم في أمس الحاجة إليها يتلقون الغذاء بكمية ونوعية كافيتين.

 




 

 


 

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