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الأحد، 26-11-2023 07:28 ص

الصليب الأحمر يرد على مزاعم "فيديو التجسس على حماس" خلال تسليم الرهائن

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الوكيل الإخباري - نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما تم تداوله من معلومات وصفتها بـ "الكاذبة" عبر شبكة الإنترنت، بعد اتهامها بأنشطة تجسس، زعم مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، أن موظفاً تابعاً للجنة قام بإلصاق جهاز تعقب، أثناء عملية الإفراج عن محتجزين "إسرائيليين".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس ) :"نحن ننفي بشدة هذه الادعاءات".

وأضاف البيان، أن المعلومات الكاذبة تعرّض موظفي اللجنة والأشخاص الذين يسعون لمساعدتهم للخطر، وتعرقل قدراتهم على دعم المجتمعات المتضررة بسبب النزاع.

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ودعت إلى التأكد من المعلومات قبل مشاركتها من أجل منع انتشار المعلومات الكاذبة، وللحفاظ على المجال الذي تحتاجه المنظمات الإنسانية من أجل القيام بعملها المنقذ للحياة.

ويزعم متداولون للفيديو بأن موظفاً من اللجنة ظهر وهو يلصق جهاز تعقب صغير، خلال عملية تسليم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وأثار الفيديو غضباً واستنكاراً على منصات التواصل، في الوقت الذي طالب فيه كثيرون بضرورة توضيح حقيقة مدى تلك المزاعم.

 




 

 


 

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