حاخام يهودي: نصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية

الوكيل الإخباري - نشرت قناة الجزيرة، تصريحات عن الحاخام يسرائيل ديفيد وايس، من المنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، قائلا:" إن الإسرائيليين أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب، ونصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، وأن تتحرر فلسطين بأسرع وقت".

اضافة اعلان



وأضاف الحاخام -وهو عضو بارز في حركة ناطوري كارتا التي تناهض الصهيونية-، إننا "نبكي مع الفلسطينيين".



موضحا أن "هؤلاء (إسرائيل) أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب".



وقال "كوني يهوديا متدينا، نصلي للرب كل يوم من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، التي تسببت في إراقة كثير من دماء الفلسطينيين واليهود بأسرع وقت".