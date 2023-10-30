الإثنين 30-10-2023
الوكيل الاخباري

4 شهداء و40 جريحاً جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة اليوم

حاخام يهودي: نصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية

فيديو- اسرى اسرائيليون لدى المقاومة يوجهون رسالة لنتنياهو

سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين بحي الزيتون

الملك يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة

صور.. عائلات غزية سكنت مركباتها في مواجهة قصف الاحتلال لمنازلهم في خان يونس

دفاع مدني غزة: مئات القنابل تسقط على تل الهوى ونواجه صعوبة كبيرة في عملنا

لماذا طلب الأردن منظومة "باتريوت"؟.. خبير عسكري يجيب

كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

الجرائم الإلكترونية تُحذر: لا تقع ضحية لمثل هذه الرسائل

عاجل

فيديو- اسرى اسرائيليون لدى المقاومة يوجهون رسالة لنتنياهو

الإثنين، 30-10-2023 04:44 م

حاخام يهودي: نصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية

e11238e8-3yldekkr1lsz1568c28t6j


الوكيل الإخباري - نشرت قناة الجزيرة، تصريحات عن الحاخام يسرائيل ديفيد وايس، من المنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، قائلا:" إن الإسرائيليين أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب، ونصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، وأن تتحرر فلسطين بأسرع وقت".

اضافة اعلان


وأضاف الحاخام -وهو عضو بارز في حركة ناطوري كارتا التي تناهض الصهيونية-، إننا "نبكي مع الفلسطينيين".


موضحا أن "هؤلاء (إسرائيل) أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب".


وقال "كوني يهوديا متدينا، نصلي للرب كل يوم من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، التي تسببت في إراقة كثير من دماء الفلسطينيين واليهود بأسرع وقت".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
653fad4d42360414e1732db0

حزب الله ‏يعلن استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي

492169_1_1678806940

فلسطين تطلب عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي

1698673765518

4 شهداء و40 جريحاً جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة اليوم

1

فيديو- اسرى اسرائيليون لدى المقاومة يوجهون رسالة لنتنياهو

41fa80b0-76c5-474b-ad4f-953ae5cb903d

سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين بحي الزيتون

08141243142216751325372112361140

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بيرزيت

أخبار متعلقة
1020231714513308003205

الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

file

الجامعة العربية تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان

1697433673-378405943

2750 شهيد و9700 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

F8YzDsNWoAAoroz

هذا ما تبقى من الطائرة الاسرائيلية بعد قصفها من قبل المقاومة - صور

main_image652642750439a

إعلام عبري: 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

20231007221055afpp-afp_33xm3nh.h-1-730x438

إصابات في غارة إسرائيلية على منزل برفح