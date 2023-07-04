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الثلاثاء، 04-07-2023 10:10 ص

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

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وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.


وجددت موقف الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي.

 

وفا


 




 

 


 

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