الجمعة 10-05-2024
الوكيل الاخباري
 

النفط يرتفع ويتجه لمكاسب أسبوعية

قطر تدين الاعتداء على مقر الأونروا بالقدس المحتلة

نتنياهو ينتقد بايدن وواشنطن تقترح "بدائل" لاجتياح رفح

التربية تدعو مئات المعلمين لغايات المقابلة الشخصية - أسماء

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن إمكانية نشر مراقبة دولية في غزة

وفيات الجمعة 10-5-2024

بدء تأثير المنخفض الخماسيني على المملكة اليوم

الأردن يدين إضرام متطرفين إسرائيليين النار في محيط مقر لوكالة أونروا في القدس

هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته واشنطن من فتح المعابر

وصول 41 شاحنة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الجمعة، 10-05-2024 09:16 ص

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن إمكانية نشر مراقبة دولية في غزة

587804


الوكيل الإخباري- عقد أعضاء مجلس الأمن، الليلة الماضية، مشاورات مغلقة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" بطلب من الاتحاد الروسي.

اضافة اعلان

 

واستمع الأعضاء إلى إحاطة من رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، اللواء باتريك غوتشات.

 

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة،  أنطونيو غوتيريش مؤخرًا، أن تقوم هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (مقرها القدس المحتلة) بمراقبة وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس.

 

والمراقبون العسكريون الذين يعملون بموجب ولاية الهيئة الأممية لمراقبة الهدنة غير مسلحين ومدربون على مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار واتفاقات فض الاشتباك ذات الصلة بمناطق عملياتهم والإبلاغ عنها.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

قطر تدين الاعتداء على مقر الأونروا بالقدس المحتلة

WhatsApp Image 2024-05-09 at 10.48.06 PM

نتنياهو ينتقد بايدن وواشنطن تقترح "بدائل" لاجتياح رفح

2024-05-07T115845Z_689278849_RC2JL7AO1TPQ_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته واشنطن من فتح المعابر

WhatsApp Image 2024-05-09 at 8.17.13 PM

صحيفة عبرية تنشر تحقيقا حول الفشل الأمني والاستخباري بطوفان الأقصى

530337 (1)

تطورات مفاوضات الهدنة بين المقاومة وإسرائيل والعملية العسكرية في رفح

WhatsApp Image 2024-05-09 at 6.29.10 PM

إعلام أميركي يتحدث عن تدمير إسرائيل لحركة حماس

أخبار متعلقة
385074

الشرطة الفلسطينية : تنقل 30 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

WhatsApp Image 2024-05-01 at 12.16.09 PM

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

111

وزير الخارجية التركي : جهودنا ستستمر حتى إقامة دولة فلسطينية

-2067110601

السلطات الفرنسية تحظر مؤتمرا للمعارضة بشأن فلسطين

fb33b89d-8533-477d-adff-c8b3ffac3772

الاحتلال يعتقل شابا من المعصرة جنوب بيت لحم

1712942251912

رئيس الوزراء النرويجي: مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين