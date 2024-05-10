جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن إمكانية نشر مراقبة دولية في غزة

الوكيل الإخباري- عقد أعضاء مجلس الأمن، الليلة الماضية، مشاورات مغلقة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" بطلب من الاتحاد الروسي.

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واستمع الأعضاء إلى إحاطة من رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، اللواء باتريك غوتشات.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مؤخرًا، أن تقوم هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (مقرها القدس المحتلة) بمراقبة وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس.

والمراقبون العسكريون الذين يعملون بموجب ولاية الهيئة الأممية لمراقبة الهدنة غير مسلحين ومدربون على مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار واتفاقات فض الاشتباك ذات الصلة بمناطق عملياتهم والإبلاغ عنها.







