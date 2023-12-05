المتحدث باسم الاحتلال : انفاق حماس فريدة من نوعها

الوكيل الإخباري- اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه الجنود الى 406 منذ السابع من اكتوبر الماضي

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واضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال ان هناك جهود دبلوماسية للافراج عن المزيد من الرهائن تزامنا مع الحرب

وادعى المتحدث باسم حكومة الاحتلال انهم حاصرو مخيم جباليا واستهدفوا معقلا لحماس فيه واضاف :" الأرض التي تختبئ فيها حماس فريدة من نوعها"



واختتم :" ملتزمون بتحقيق اهداف الحرب باطلاق الرهائن والقضاء على حماس ،

الحرب ستؤدي الى القضاء على قدرة حماس بشن هجمات وانهاء حكمها في غزة "

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