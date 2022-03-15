المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ13 رفضا لاعتقاله الإداريّ

الوكيل الإخباري-يواصل المعتقل خليل عواودة (41 عامًا) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم الـ13 على التوالي.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عواودة اُعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لستة شهور، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002. وهذا هو الاعتقال الخامس، وهو متزوج وأب لأربع بنات.



وتابع أنه نتيجة لاعتقالاته المتكررة فإنه لم يتمكّن من استكمال تعليمه حيث يدرس تخصص علم الاقتصاد.



يذكر أنّه خاض سابقًا مع الأسرى الإضراب الجماعيّ عام 2012، علمًا أنّه يعاني من عدة مشاكل صحية تفاقمت جراء عمليات الاعتقال، وكان من المقرر قبل اعتقاله أن يجري عملية في إحدى عينيه.

وفا

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