هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير عبد الباسط معطان

الوكيل الإخباري-أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجن "عوفر" تنفذ جريمة ممنهجة ضد الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط محمد معطان (49 عاما) من بلدة برقا شرق رام الله.

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وأوضحت الهيئة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن الأسير معطان يعاني من سرطان بالقولون، وكذلك في الغدد، وأجرى عملية استئصال ورم في العام 2019 بمقدار 35 سم، لكنه بحاجة ماسة لإجراء فحوصات دورية كل 6 شهور خوفاً من انتشار المرض مجدداً.



وأضافت أن إدارة السجون ما زالت تماطل وتتهرب من مسؤولياتها بتقديم العلاج اللازم للأسير معطان، وذلك بذريعة أنه لا يوجد أي دليل يثبت معاناته من مرض السرطان على الرغم من وجود تقارير طبية تثبت ذلك، مع العلم بأن حالة الأسير معطان تستدعي المتابعة الحثيثة وتزويده بالأدوية الخاصة لوضعه وعرضه على طبيب أورام بأسرع وقت ممكن.



كما أدانت الهيئة الانتهاكات الطبية المستمرة بحق الأسرى المرضى المحتجزين في مختلف السجون الإسرائيلية والبالغ عددهم 600 أسير، لافتة إلى أن غالبيتهم بحاجة لرعاية خاصة لأوضاعهم الصحية القاسية، لكن إدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لهم.



وفا

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