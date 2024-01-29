المفوضية الأوروبية تقرر مراجعة تمويلها للأونروا

الوكيل الإخباري- قررت المفوضية الأوروبية مراجعة التمويل المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأن لا تمويل إضافيا للوكالة حتى نهاية فبراير/شباط المقبل.

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وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه إذا لم يستأنف تمويل المنظمة فلن تتمكن من مواصلة خدماتها بالمنطقة بما في ذلك غزة بعد نهاية فبراير/شباط المقبل.



وكانت الكثير من الدول الأوروبية قد علقت تمويلها الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.