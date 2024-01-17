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المقاومة: اشتباكات واستهداف آليات للاحتلال في خانيونس

الأربعاء، 17-01-2024 11:42 م

المقاومة: اشتباكات واستهداف آليات للاحتلال في خانيونس

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الوكيل الاخباري - كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن اشتباكات واستهداف لآليات جيش الاحتلال في خانيونس، بقطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس، وأكد مجاهدونا إيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح".

وأضافت: " تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105" في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس".

كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

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