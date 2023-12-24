ابو عبيدة: تدمير 35 آلية عسكرية للاحتلال خلال 4 أيام

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية للاحتلال كلياً أو جزئياً.

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وأضاف ابو عبيدة، في بيان نشرته الكتائب عبر قناتها على " تيليجرام" أن مقاتليها أكدوا قتل 48 جندياً صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.



وأشار إلى أنه تم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو.



ونوه إلى مقاتلي القسام دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، و أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية.