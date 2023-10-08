الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

مجلس النواب الليبي: للشعب الفلسطيني كامل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة

كتائب القسام: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتنياهو

موقع عبري يكشف أن "طوفان الأقصى" هجوم شامل لم تشهده إسرائيل في تاريخها

اعلان نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى

قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

مجلس النواب: نقف مع الفلسطينيين وندين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

الملك وبايدن يبحثان الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأمن العام يعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

اعلان نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات-رابط

250 قتيل إسرائيلي على الأقل إثر "طوفان الأقصى"

الأحد، 08-10-2023 12:30 ص

كتائب القسام: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتنياهو

6521a9514c59b7765b59b286


الوكيل الاخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة موجها الكلام لتل أبيب، "أسراكم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة.. إياكم أن تخطئوا بالتقدير".

وصرح أبو عبيدة بأن تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة.

وتابع قائلا إن "إسرائيل تواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا".

واستطرد بالقول "بأي جيش تهددنا بالذي تساقط أمامنا وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

652165684c59b76e8c1f4c02

موقع عبري يكشف أن "طوفان الأقصى" هجوم شامل لم تشهده إسرائيل في تاريخها

48986

قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

652172f94236047161552937

مصادر عبرية: مقتل 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية

mowajahat-bitfurek-jomaa-1

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

652197578bd0e

250 قتيل إسرائيلي على الأقل إثر "طوفان الأقصى"

أخبار متعلقة
637566966983036572

المقاومة : على اسرائيل أن تنتظر ردنا المزلزل

65215ece4236046f517b2e46

المقاومة: لدينا ضباط كبار بين الأسرى الإسرائيليين الآن

74

المقاومة تنشر كلمة مسجلة للقائد محمد الضيف - فيديو

٧

شاهد - هروب جماعي لمئات المستوطنين من غلاف غزة

٦

أول تعليق لحزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

ا

القائد العام لكتائب القسام: الضربة الأولى التي استهدفت العدو تجاوزت 5 آلاف صاروخ