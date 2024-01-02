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الثلاثاء، 02-01-2024 03:39 م

المقـاومة تعلن عن 9 عمليات ضد جنود الاحتلال منذ صباح اليوم

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الوكيل الإخباري- نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، تسع عمليات استهدفت جنود الاحتلال وآلياتهم منذ صباح اليوم.

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حيث اعلنت كتائب القسام انها اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة واجهزوا عليهم .

 

وأفادت بأنها استهدفت آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، واستهدفت أيضًا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق المخيم.


وأشارت إلى قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

 

كما دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل

 

من جهتها، أكدت "سرايا القدس" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو باستخدام الأسلحة الرشاشة، محققين إصابات في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.


وأوضحت أن مقاتليها قاموا بقصف تجمعات عسكرية بقذائف الهاون النظامية عيار 60، حيث دكوا تجمعًا للحشود العسكرية محيط مسجد عباد الرحمن وسط خانيونس، ونفذوا عملية أخرى استهدفوا فيها تجمعًا للحشود العسكرية في منطقة المحطة بخانيونس.

واستهدفت سرايا القدس لاحقا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الـ "RPG" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

 




 

 


 

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