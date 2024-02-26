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الإثنين، 26-02-2024 02:24 م

الهلال الأحمر الفلسطيني: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

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الوكيل الإخباري- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها أجلت اليوم الإثنين 24 شخصا من مستشفى الأمل في خان يونس، من بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة لعمليات جراحية عاجلة.

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وأضافت الجمعية في بيان أنها أدخلت مواد لوجستية وطعاما ومياها للمستشفى الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ عدة أسابيع.


وأردفت قائلة "رغم التنسيق المسبق من فريق الأمم المتحدة للقافلة ومرافقتهم لها، إلا أن الاحتلال قام بعرقلة مرور القافلة لحوالي 7 ساعات عند الحاجز العسكري غربي حي الأمل، حيث تم إنزال جميع المسعفين من مركباتهم واجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد 3 مسعفين واقتيادهم لجهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم".


 




 

 


 

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