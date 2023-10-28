الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل حماية المدنيين خلال عملياتها في غزة

الوكيل الإخباري - أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بحثا فيه سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

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وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "أوستن أكد على أهمية حماية المدنيين خلال عمليات القوات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه "ركز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".



وأضافت "أن الوزير الأمريكي أكد أيضا أهمية إطلاق حماس سراح جميع الأسرى".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري أمس الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 7 آلاف شهيد في قطاع غزة وإصابة آلاف الجرحى والعديد من المفقودين.

RT

