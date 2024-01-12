انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة

الوكيل الإخباري - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى، بدير البلح وسط قطاع غزة.

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وقال المكتب في بيان صحفي، إن هذا الأمر ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة، بسبب توقف الخدمات الصحية في المستشفى في ظل نفاد الوقود، محذرا من وفاة مرضى وأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة في المستشفى.



وحمل المكتب جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة.