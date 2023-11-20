ايران ترد على تصريحات نتنياهو بشأن احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر"

الوكيل الإخباري- نفت الخارجية الإيرانية الادعاءات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن دور إيران في احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر"، مؤكدة أنه لا أساس لهذه الاتهامات.

اضافة اعلان

واضافت وزارة الخارجية الإيرانية ان عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار في غزة يؤدي إلى ردود فعل حازمة من قوات المقاومة في المنطقة قائلة :" قوات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وشعوبها، وقراراتها مبنية على مصالحها"

ودعت إيران الدول الإسلامية التي تحتفظ بعلاقات مع إسرائيل إلى قطع هذه العلاقات، معتبرة ذلك خطوة ضرورية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيتهم.





