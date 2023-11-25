السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 06:19 ص

بايدن: وضع شروط على المساعدات لإسرائيل فكرة جديرة بالاهتمام

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدعوات لوضع شروط محددة على المساعدات لإسرائيل هي “فكرة جديرة بالاهتمام” وسط الحرب في غزة، ولكنه ألمح، ايضاً، في مؤتمر صحافي بمناسبة هدنة مدتها أربعة أيام في حرب غزة، إلى أن هذه الظروف يمكن أن تعرقل الدبلوماسية.

وقال بايدن: “أعتقد أن هذه فكرة جديرة بالاهتمام، لكنني لا أعتقد أنه لو بدأت بهذ الأمر، لكان من الممكن أن نصل إلى ما نحن عليه اليوم”.

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