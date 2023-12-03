الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

41.9 سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

الاحتلال يعتقل فتاة من بيت لحم

عاجل

محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

الأحد، 03-12-2023 06:20 ص

بريطانيا تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق غزة لـ"إنقاذ الرهائن"

ز


الوكيل الاخباري - أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم عملية إنقاذ الرهائن.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن تعمل مع شركائها في المنطقة لضمان إطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم مواطنون بريطانيون.


وحسب البيان، ستقوم وزارة الدفاع البريطانية بإجراء طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الرهائن.


وأضاف البيان أن طائرات الاستطلاع ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
656c0878423604186759844d

بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

WhatsApp Image 2023-12-03 at 9.45.15 AM

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

Woez6XVbyyqgyFPntjDAdLeXHX5EgHsW1hisOIGY

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

-1721140811

9 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة جنوب غزة

02088335780147018334802371023303

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

9

الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

أخبار متعلقة
23-10-23-177932235

نتنياهو: كان للحكومة الاسرائيلية مفاوضات صعبة تحت النار

elaosboa89301

إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن بشأن هدن إنسانية بغزة

1be80d7c-1755-435f-93a9-063f1ec5fbbe.jpg-59c84795-5a79-475b-99fc-ef1682098349

في اليوم الـ29 للعدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

download

احتراق مراكب للصيادين إثر قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل رفح

ذذ

مصدر الكهرباء الوحيد ..الاحتلال يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بغزة

٦

غوتيريش يعرب عن "فزعه إزاء الهجوم" على موكب الإسعاف قرب مستشفى الشفاء