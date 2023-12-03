بريطانيا تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق غزة لـ"إنقاذ الرهائن"

الوكيل الاخباري - أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم عملية إنقاذ الرهائن.

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن تعمل مع شركائها في المنطقة لضمان إطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم مواطنون بريطانيون.



وحسب البيان، ستقوم وزارة الدفاع البريطانية بإجراء طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الرهائن.



وأضاف البيان أن طائرات الاستطلاع ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط.

