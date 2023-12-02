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السبت، 02-12-2023 10:00 م

نتنياهو: كان للحكومة الاسرائيلية مفاوضات صعبة تحت النار

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الوكيل الاخباري - رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،مساء السبت، انه كان للحكومة الاسرائيلية مفاوضات صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن. 

واضاف نتنياهو: وصلتنا أخبار محزنة وهي أن اللواء أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر.

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وتابع : ضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد.

واردف : نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن .

واشار نتنياهو الى ان جيش الاحتلال دمر أكثر من 400 من أهداف حماس خلال الأيام الأخيرة وسنواصل العمل في شمال القطاع.

وقال : القتال مستمر ووجهت جيش الدفاع بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس يوم أمس.

 




 

 


 

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