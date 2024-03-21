بريطانيا تهدد إسرائيل بوقف تصدير السلاح إليها

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن بريطانيا هددت تل أبيب بوقف تصدير السلاح إليها، إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة أسرى حركة (حماس) الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

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وأضافت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي حركة حماس بسبب الظروف القاسية التي يُحتجزون فيها.



وتزعم إسرائيل أنها تعتقل عشرات من عناصر وحدة النخبة في كتائب القسام، شاركوا بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولم توضح إسرائيل عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم.

