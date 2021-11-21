بعد ساعات من إطلاق النار في القدس.. إصابة شخص بعملية طعن في يافا

الوكيل الإخباري-أكدت شرطة الإحتلال إصابة شخص جراء عملية طعن نفذت في مدينة يافا اليوم الأحد.

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وأعلنت شرطة الإحتلال أن العملية نفذت في شارع بات يام في يافا، وأن التحقيق في الحادث خلص إلى وجود دواع قومية وراء العملية.



وأفادت مواقع إخبارية عبرية بأن الجريح جراء عملية الطعن هو رجل في سن 60 عاما، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح متوسطة الخطورة ونقل إلى المستشفى.

ويأتي ذلك بعد مقتل شخص وإصابة ثلاثة في مدينة القدس جراء عملية إطلاق نار نفذها عنصر في حركة "حماس" اليوم.



روسيا اليوم

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