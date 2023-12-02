بقذيفة "الياسين 105" .. القسام تستهدف جرافة صهيونية - فيديو

الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 في جحر الديك وحققت فيها إصابة مباشرة.



وكانت القسام أعلنت قبل قليل، استهدافها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى استهدافها غرفة قيادة واستطلاع لقوات الاحتلال داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.

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