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الإثنين، 10-04-2023 02:22 م

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- قال نائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ ناجح بكيرات، إن الاحتلال الإسرائيلي في تراجع كبير أمام صمود المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بالمدينة المقدسة.

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وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني في صراع وجودي مع الاحتلال، مؤكدا أهمية الثبات والرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه بجميع الإمكانات من أبناء الشعب الفلسطيني.


ودعا المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 إلى شد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.


وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتمتع بإرادة وعزيمة قوية كافية لهزيمة المحتل، وهو صاحب قضية وصاحب حق والاحتلال إلى زوال.

 

بترا

 




 

 


 

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