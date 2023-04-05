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الأربعاء، 05-04-2023 03:36 م

المقاومة الفلسطينية: لن يفلح عدوان الاحتلال في طمس الهوية الإسلامية في القدس

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الوكيل الإخباري- قالت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، إنّ الاعتداء المتواصل على المسجد الأقصى واقتحامات المتطرفين الصهاينة والتهجم على المرابطين هو عدوان صهيوني خطير يستوجب هبة شعبية وفصائلية شاملة لإشعال الأرض ناراً ولهيباً.

وأضافت فصائل المقاومة بغزة في بيان صحفي ، "لن يفلح هذا العدوان في تغيير الواقع التاريخي وطمس الهوية الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى، ولن تعطي العدو شرعية دينية فيه".

وتابعت: "إن ظن الاحتلال أن اقتحام الصهاينة لساحات الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه قد يمر مرور الكرام فهو واهم، والعقاب الفلسطيني قادم لامحالة".

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ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى للتصدي للسياسات العنصرية والاجرامية الممارسة ضد أقصانا ومقدساتنا.

 

 

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