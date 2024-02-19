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الوكيل الاخباري
 

بوريل: 26 دولة أوروبية تدعو لهدنة إنسانية في غزة

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الإثنين، 19-02-2024 11:57 م

بوريل: 26 دولة أوروبية تدعو لهدنة إنسانية في غزة

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي دعت إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وأضاف بورلي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل، اليوم الاثنين، أن تلك الدول اتفقت على "المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى وتقديم المساعدة الإنسانية".

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