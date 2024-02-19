بوريل: 26 دولة أوروبية تدعو لهدنة إنسانية في غزة

الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي دعت إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.



وأضاف بورلي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل، اليوم الاثنين، أن تلك الدول اتفقت على "المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى وتقديم المساعدة الإنسانية".

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