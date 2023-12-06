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ما هي المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي طلب غوتيريش تفعليها لأول مرة بشأن غزة ؟

الأربعاء، 06-12-2023 11:37 م

بيان صادر عن شبكة الجزيرة الإعلامية

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الوكيل الاخباري - أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 22 فردا من عائلة الزميل مؤمن الشرافي مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في غزة.

وأوضحت الشبكة في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن القصف الذي تعرض له اليوم، منزل لجأت إليه عائلة مؤمن الشرافي في مخيم جباليا، أدى إلى استشهاد والده، ووالدته، وثلاثة من أشقائه، وعدد من أبنائهم وبناتهم.

ودعت شبكة الجزيرة الإعلامية إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يوميا بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وعبرت الشبكة عن خالص العزاء وعظيم المواساة للزميل مؤمن وعائلته وزملائه.

وأكدت "الجزيرة" أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات ذات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وحثت الشبكة، المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحافة للعمل على وضع حد لهذه المجازر بأقصى سرعة وتحقيق العدالة لعائلات الشهداء والمصابين الأبرياء.

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