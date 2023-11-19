وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر في مناطق من قطاع غزة من أجل تحقيق حلم الاحتلال في التهجير القسري لسكان القطاع.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد الضحايا يزداد بإخراج المستشفيات عن الخدمة، حيث حاصر مجمع الشفاء الطبي لمدة تسعة أيام، واعتلت القناصة أسطحه. ولاحقاً، اقتحم الاحتلال المجمع ودمر أجهزته الطبية، دون تقديم أي أدلة تدعم حملته المسعورة.



واكمل ان الاحتلال طلب من وزارة الصحة إخلاء مجمع الشفاء، حيث كان يتواجد 5 آلاف نازح و650 جريح ومريض.

واضاف :" أخرج من يستطيع الحركة وأجلت الأمم المتحدة من لا يستطيعون الحركة وعددهم 191 وبقي داخل مجمع الشفاء 259 جريحا لا يستطيعون الحركة وسيتم ترتيب إخراجهم لاحقا"



وأشار المتحدث إلى أن الحالة الصحية الراهنة تتطلب المزيد من المستشفيات الميدانية لتلبية احتياجات النازحين الكبيرة في المستشفيات.



