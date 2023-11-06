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الإثنين، 06-11-2023 08:01 ص

بيان مشترك من مسؤولي الوكالات الأممية بشأن الأحداث الراهنة في غزة

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الوكيل الإخباري- أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا نادرا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

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وكتب رؤساء الوكالات الأممية "منذ شهر تقريبا، يراقب العالم الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد (المتزايد) من الأرواح التي فقدت ودُمرت".


وأعرب مسؤولو 18 منظمة، بينها اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن أسفهم لعدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.


 




 

 


 

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