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الجمعة، 05-01-2024 11:44 ص

بينهم 80 طفلا .. 314 شهيداً برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري - أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، أن عدد شهداء الضفة الغربية بلغ 314 شهيدا، بينهم 80 طفلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وبين التقرير أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي وحتى يوم أمس، اعتدت القوات الإسرائيلية على 3961 فلسطينيا، بينهم 593 طفلا على الأقل واصابتهم بجروح مختلفة، كما أصيب 91 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين المتطرفين.


وخلال نفس الفترة، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، 381 هجمة للمستوطنين ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين (36 حادثة)، أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين (297 حادثة)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (48 حادثة).

 




 

 


 

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