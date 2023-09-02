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السبت، 02-09-2023 10:35 م

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ35 على التوالي

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الوكيل الإخباري - تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ35 على التوالي.

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وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا و"نس تسيونا".


وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط "تل أبيب"، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل".


وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر "الكنيست" في القدس، في شهر تموز الماضي. وكالة وطن للانباء 

 




 

 


 

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