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تشييع جثمان الشهيد حمزة أبو سنينة في القدس

التربية تنعى المعلم أحمد ملكاوي

الجمعة، 18-08-2023 10:52 ص

تشييع جثمان الشهيد حمزة أبو سنينة في القدس

د


الوكيل الاخباري - شيع أهالي القدس فجر اليوم الجمعة جثمان الشهيد حمزة أبو سنينة (30 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث المسجد الأقصى قبل نحو عامين.

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وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد حيث كان يرقد الشهيد، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانه عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة باب الأسباط.


وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند باب الأسباط، تزامنا مع جنازة الشهيد أبو سنينة.


يذكر أن "أبو سنينة" أصيب في السابع من أيار 2021، الذي تزامن مع ليلة 26 رمضان، بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود الاحتلال الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح، ما تسبب له بكسور متعددة في الجمجمة، كما فقد عينه اليسرى، وقد نقل حينها للعلاج في مستشفى "هداسا عين كارم" قبل أن تعتقله قوات الاحتلال بعد الإصابة بأيام من على سرير المستشفى، رغم وضعه الصحي الصعب، وتفرج عنه في وقت لاحق.


وعانى الشاب أبو سنينة من آثار الإصابة على مدار الأشهر الماضية، وتدهور وضعه الصحي قبل أسابيع، إلى أن ارتقى شهيدا الليلة الماضية.

 

وفا


 




 

 


 

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