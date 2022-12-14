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الأربعاء، 14-12-2022 12:26 م

ترحيب فلسطيني بقرار تمديد ولاية الأونروا

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الوكيل الإخباري - رحبت دائرة الشؤون الفلسطينية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الغوث الدولية "الأونروا" 3 سنوات حتى نهاية حزيران 2026.

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وأعرب المدير العام للدائرة رفيق خرفان في بيان اليوم الأربعاء، عن ارتياحه للتصويت لصالح تجديد ولاية الأونروا، كونها المفوض الشرعي الأممي الوحيد ورمزا وشاهدا على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة استمرار الدعم من الدول المانحة لتمكينها من القيام بخدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة.


وقال، إن تجديد ولاية الأونروا يعكس إيمان المجتمع الدولي بأهمية الأونروا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين واستقرارهم واستقرار المنطقة.


بترا


 




 

 


 

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