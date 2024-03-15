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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 15-03-2024 03:21 م

تستمر كل منها 42 يوماً .. حماس تقدم مقترح هدنة على 3 مراحل

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الوكيل الإخباري-افادت مصادر لقناة الجزيرة أن حماس عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما.اضافة اعلان


وبينت المصادر أن حماس اشترطت انسحاب قوات الاحتلال بالمرحلة الأولى من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.

واضافت ان حماس عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.

واشارت أن حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.

وبينت أن مقترح حماس تضمن البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.

 




 

 


 

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