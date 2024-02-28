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الأربعاء، 28-02-2024 01:38 م

هنية : أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه

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الوكيل الإخباري- قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية " أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه"

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واضاف بأن المحتل الصهيوني يمارس أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة " جيش العدو يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها"

 

وتابع :" نؤكد للصهاينة والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة ، وعلى الجميع المبادرة لكسر مؤامرة التجويع في غزة

واضاف :" الجيش الإسرائيلي عجز على مدى شهور أمام رجالنا في الميدان بغزة ولم ينجح إلا بقتل الأطفال والنساء"

 

وقال ان على العالم خصوصا الدول العربية التصدي لهذا العدو وكبح جماحه لثنيه عن غزو رفح  "على الجميع المبادرة لكسر مؤامرة التجويع في غزة"

 

وأكد على ضرورة الوصول إلى جسور مساعدات مستدامة تقي غزة من براثن مؤامرة التجويع .

 

واشار ان "المقاومة دخلت طوفان الأقصى في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية"


 




 

 


 

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