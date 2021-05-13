تشييع جثامين 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على غزة

الوكيل الإخباري - شيّع مئات الغزيين، الخميس، جثامين 13 فلسطينيا، بينهم قادة في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

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وأدى مئات الفلسطينيين صلاة الجنازة على الشهداء داخل المسجد العمري الكبير في مدينة غزة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة، بحسب مراسل الأناضول.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات غاضبة، ومطالبة بـ"الانتقام من إسرائيل ردا على عدوانها تجاه القطاع".



والأربعاء، أعلنت كتائب "القسام" مقتل عدد من قادتها في قصف الإسرائيلي.

وقالت في بيان، "تزف كتائب القسام القائد القسامي المجاهد باسم عيسى، قائد لواء غزة، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين، الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".



ولم يكشف البيان عن أسماء القادة الآخرين إلى جانب "عيسى"، الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية.

الأناضول



