تشييع جثمان الشهيد عوض عنبر في مخيم طولكرم

الوكيل الاخباري-

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شيع فلسطينيون في طولكرم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عوض تاية محمد عنبر (47 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة قبل ثلاثة أسابيع.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الإسراء التخصصي في مدينة طولكرم، بعد وصوله من نابلس حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفياتها، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.وتوجه المشيعون إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم طولكرم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من ذويه وأقاربه وأصدقائه، ومن ثم الصلاة على جثمانه في مسجد السلام في المخيم ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.